Il caos legato a data e ora in cui disputare il derby tra Roma e Lazio è un tema che ha toccato particolarmente Maurizio Sarri, allenatore della Lazio. Qualche giorno fa l'ex Napoli e Juve aveva chiarito le sue intenzioni in modo inequivocabile: "Se si gioca di domenica io non mi presento, ci giocano loro a mezzogiorno". Tuttavia, come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, alla fine il tecnico biancoceleste sarà a bordocampo a guidare i suoi per una gara che, dalla sponda laziale, vale solo per l'orgoglio. La decisione di presenziare all'incontro nonostante l'orario (si gioca alle 12) arriva da una specifica richiesta della squadra che gli ha chiesto di esserci nell'ultima gara importante della stagione. La Lazio proverà a rovinare i piani della Roma che ha bisogno di una vittoria per continuare a inseguire il sogno Champions.