Derby Roma-Lazio LIVE, scontri tra ultras: un arresto. Impiegati mille agenti

Allerta massima sul fronte ordine pubblico: impiegati circa duemila tra agenti e steward dentro e fuori lo stadio. Attesi 60mila spettatori: questa mattina tensione tra 200 laziali e 100 romanisti, intervenuta la Polizia

Redazione 6 aprile 2024 (modifica il 6 aprile 2024 | 12:16)

Il derby della capitale è alle porte. Questa sera alle 18 Roma e Lazio si sfidano per l'ultima stracittadina della stagione, con i giallorossi che vogliono interrompere la serie negativa di risultati, soprattutto per alimentare l'obiettivo Champions. All'Olimpico sono attesi circa 60mila spettatori per la terza sfida dell'anno, con l'attesa alle stelle. Per questo, come di consueto, il timore è per l'ordine pubblico e la possibilità di scontri tra ultras per cui l'allerta è totale da parte della Questura che impiegherà circa mille agenti. Già, purtroppo, all'opera questa mattina alle 9.30 per gli scontri nei pressi dello stadio tra ultras di Roma e Lazio, che hanno poi lanciato bombe carta contro i poliziotti intervenuti per sedare i tafferugli.

LIVE

Ore 11.30 - Intanto anche la Lega Serie A si prepara alla grande sfida con un post sui propri canali social.

Ore 11 - La Questura ha disposto il seguente schema per l'ingresso delle tifoserie: la Roma da piazzale Clodio mentre la Lazio dall'area di viale XVII Olimpiade, ampliata per l’occasione a viale dello stadio Flaminio e piazzale Ankara. Stop al traffico, a partire dalle 14, in viale di Tor di Quinto, nel tratto fra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz, sul lungotevere Maresciallo Diaz, fra largo Diaz e piazza Lauro de Bosis, Ponte Duca d'Aosta e lungotevere maresciallo Cadorna, piazzale maresciallo Giardino, lungotevere della Vittoria e lungotevere Oberdan. Quattro i “varchi” di prefiltraggio (Gladiatori, Olimpiadi, de Bosis e Dodi).

Ore 10.30 - L'Ansa rende noti i primi scontri della giornata, avvenuti intorno alle 9.30 tra 200 ultras della Lazio e un centinaio della Roma nei pressi del Bar River, in zona stadio Olimpico. La Polizia, oggetto di lanci di bombe carta, è intervenuta per sedare i tafferugli con i lacrimogeni e avrebbe arresto un tifoso della Roma. Sequestrati anche caschi, mazze e cacciaviti.

Ore 9.10 - La Questura ha disposto il consueto schieramento di forze dell'ordine per presidiare e bonificare, fin dalla giornata di ieri, zone sensibili nei dintorni dell'Olimpico. Saranno impiegati un migliaio di agenti, che come sempre delimiteranno anche le varie zone 'cuscinetto'. A loro si aggiunge il personale all'interno dello stadio, tra agenti a altri 830 steward che dovranno prevenire, evitare o sedare eventuali scontri e lanci di petardi e bombe carta come accaduto a gennaio, con il ferimento di un tifoso della Roma costretto all'amputazione dell'orecchio. I cancelli apriranno invece alle 15.30.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.