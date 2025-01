Derby Roma-Lazio: evitato contattato tra gli ultras. Sequestrati coltelli – LIVE

Si avvicina il derby della Capitale. Intorno alle ore 13 le delegazioni delle due curve sono entrate in anticipo allo stadio Olimpico per la preparazione delle coreografie. Come scrive Adnkronos, il contatto tra le due tifoserie è stato evitato dalle forze dell'ordine grazie anche all'utilizzo dell'idrante (sebbene per pochi secondi). Alle due tifoserie sono stati inoltre sequestrati coltelli, lance, spranghe e bombe carta e altri oggetti atti ad offendere e contundenti come aste in plastica modificate con punte metalliche taglienti, coltelli da cucina, mazze da baseball e mazze di legno. Durante le fasi di accesso della tifoseria laziale all’interno dello stadio per l’allestimento della coreografia, un tifoso biancoceleste è stato trovato con un cacciavite e un altro oggetto atto ad offendere. Il ragazzo è stato denunciato e sottoposto a Daspo.