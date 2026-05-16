La Roma si prepara all'ultimo match all'Olimpico di questa stagione, il derby della capitale contro la Lazio reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia. L'orario è quello insolito delle 12 e il clima anche sarà particolare per via delle proteste delle due tifoserie, anche se per motivi differenti. "Chi non avesse ancora acquistato un biglietto può farlo adesso, ci sono tagliandi disponibili in Tevere - sottolinea il club giallorosso sul proprio sito ufficiale spiegando le info per la giornata di domani -. I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 9:30. Il consiglio è di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio per godersi ogni momento ed evitare assembramenti ai tornelli, in particolar modo prima di un evento come il Derby. Dalle 09:00, e fino al fischio d'inizio, ci si potrà recare per ogni necessità al box 4 di via Nigra. In alternativa, sempre a partire dalle 9:00, ci si potrà rivolgere al Contact Center AS Roma o via telefono (06.89386000), o per mail oppure compilando il form".

Poi la questione parcheggi: "A causa della concomitanza con gli Internazionali d’Italia di Tennis, sono previste limitazioni e modifiche all’accesso delle aree parcheggio nei pressi dello Stadio Olimpico. In occasione di questa gara la maggior parte dei pass auto sarà reindirizzata verso aree alternative. I parcheggi A1, A3 e A4 (Viale dei Gladiatori) rimangono invariati. I possessori dei pass A5, A6, A7 (Viale dei Gladiatori), B1, B2 (Viale delle Olimpiadi), C7 (Stadio dei Marmi), E1 ed E2 (Via Nigra) potranno parcheggiare, con relativo pass auto, presso Lungotevere della Vittoria. Sarà disponibile un servizio navetta dall'inizio di Viale dei Gladiatori e fino all’area di prefiltraggio, per agevolare l’accesso allo stadio che avverrà tramite il prefiltraggio presso Viale dei Gladiatori. I titolari di permesso disabili e abbonamento/biglietto Tribuna Tevere Disabili (persona non deambulante + accompagnatore) potranno parcheggiare a Viale Alberto Blanc e via Tommaso Tittoni".