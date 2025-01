Derby Primavera, Pisilli e Balzaretti al Tre Fontane per Roma-Lazio. C’è Cristian Totti

Partita importantissima al Tre Fontane, dove si gioca il derby Primavera tra Roma e Lazio. Una sfida intensa di grande significato non solo per la storica rivalità ma anche per la classifica. Quasi 3000 persone sugli spalti, tra cui ovviamente diversi rappresentanti della dirigenza giallorossa. Ci sono Alberto De Rossi, Simone Ricchio (team manager della prima squadra) e anche il CFO Maurizio Lombardo. Insieme a loro Federico Balzaretti, appena tornato alla Roma come osservatore dei calciatori in prestito. In tribuna anche i calciatori indisponibili come Marin e Sangaré, accanto a loro Niccolò Pisilli. Sugli spalti pure Cristian Totti.