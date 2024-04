Derby, Maurizio Mattioli: “Sono scaramantico. Pellegrini è indispensabile”

"Non mi aspettavo che l'attuale capitano potesse ricoprire un ruolo così importante nella Roma di De Rossi" ha detto l'attore di fede romanista

5 aprile 2024

Presso la Sala Laudato Si del Campidoglio si è tenuto la XVI edizione del premio Sette Colli. Alla cerimonia hanno partecipato diversi personalità dell'ambiente romano, tra di esse anche Maurizio Mattioli, celebre attore di risaputa fede romanista che ha ricevuto il premio da Antonio Giuliani. TAG24 ha pubblicato un video in cui viene riportata la sua intervista:

Sul palco hai detto che ti manca un po'Josè Mourinho? "Non ho detto proprio questo, anche perché sennò sembra che ce l'ho con De Rossi. Io l'ho visto crescere, lo conosco molto bene, gode di tutta la mia fiducia. Ho ancora una maglietta di De Rossi con il numero 27 ch eè uno dei primi che gli avevano dato. Conosco il papà ed è un ragazzo straordinario. Ho detto che Mourinho è uno che ha fatto bene il suo mestiere e quello non si può discutere, i risultati possono andare storti per carità, ma comunque ci ha portato a due finalissime".

Come vivi il derby che ci sarà sabato con la Lazio e come ci arriva la Roma di De Rossi? "Non lo so, guarda io non parlo prima dei derby perché sono scaramantico. Ti posso dire quello ceh spero, ovvero che ci sia uno sulla schedina quello posso dire anche perché sono arrivate tante sconfitte negli ultimi derby".

Forse stavolta c'è anche questa nuova maglia speciale, magari ti aspetti qualcosa di speciale dal capitano Pellegrini' "Quando non c'è Pellegrini manca molto, si è visto l'altra sera con il Lecce che non c'era neanche Dybala. Non pensavo che Pellegrini arrivasse ad essere così assolutamente, ripeto assolutamente, indispensabile per la Roma. Lui ha dimostrato di essere un giocatore di grande testa e di grande livello, un grande capitano".

