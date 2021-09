Derby, Lotito: “Spero che la squadra scenda in campo con l’atteggiamento giusto”

Le parole del presidente biancoceleste: "il confronto sportivo è importante ma in campo si va come avversari e non come nemici"

Redazione

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha partecipato alla conferenza stampa di alcune iniziative benefiche benefiche di carattere sociale. Queste le sue parole riguardo la stracittadina che andrà in scena all'Olimpico domenica pomeriggio: "Il confronto sportivo è importante ma in campo si va come avversari e non come nemici. Mi auguro che la squadra scenda in campo con l'atteggiamento giusto per dare soddisfazione ai nostri tifosi. Traguardi importanti sono possibili grazie al lavoro della società".