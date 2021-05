Derby, lite tra Jesus e Tare: il ds infuriato si alza e riprende il brasiliano

Polemica tra il biancoceleste e il difensore giallorosso dopo il gol di Muriqi annullato per fuorigioco

Tensione tra Juan Jesus e Igli Tare dopo il gol di Muriqi annullato per la posizione di fuorigioco al 31’ di Roma-Lazio. Il difensore giallorosso ha provocato più volte i calciatori biancocelesti con gesti ritenuti troppo offensivi dal direttore sportivo della Lazio. Tare, appena si è accorto del comportamento di Jesus, ha lasciato il suo posto in tribuna e si è diretto verso la panchina della Roma parlando direttamente con il brasiliano per circa 40 secondi. Dopo qualche parola a distanza tra i due la situazione è rientrata, con il dirigente albanese che è tornato al suo posto mimando il gesto al presidente della Lazio Claudio Lotito.