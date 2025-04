Derby Lazio-Roma, probabili formazioni dei quotidiani: c’è Pellegrini, Baldanzi spera

Lazio e Roma si sfidano nel secondo derby stagionale dopo il 2-0 giallorosso dell'andata. Un match che vale oro per la supremazia cittadina, come sempre, ma anche e soprattutto per la corsa Champions soprattutto dopo i tre punti centrati dalla Juve e lo scontro diretto tra Atalanta e Bologna da sfruttare. Qualche dubbio sulle possibili scente di Ranieri resta, ad esempio sulla trequarti con Baldanzi, Soulé e Pellegrini che si giocano due maglie senza dimenticare El Shaarawy e Pisilli. A meno che addirittura non giochi lì Saelemaekers con Rensch a destra. Da non escludere a priori anche l'aggiunta di una mezzala come Cristante o l'ipotesi, ad ora meno accreditata, della doppia punta Dovbyk-Shomurodov.