Derby Lazio-Roma, ecco i settori che occuperanno gli ultrà stranieri

Cresce l'attesa per il derby tra Roma e Lazio che si prospetta acceso e caldo, in campo e negli spalti. Allerta totale delle forze dell'ordine per il match in programma alle 12:30 con l'obiettivo di evitare disordini e scontri. A complicare la situazione già delicata ci saranno anche dei gruppi di rappresentanza di alcune tifoserie estere, gemellate con Roma e Lazio. La Gazzetta dello Sport ha rivelato quali saranno i settori che i gruppi occuperanno: in Curva Sud, sono attesi gli ultrà greci del Gate 13 (Panathinaikos), i Bad Blue Boy croati (Dinamo Zagabria), mentre gli spagnoli del Frente Atletico (Atletico Madrid) saranno nei Distinti Sud Ovest. Al fianco dei laziali in Curva Nord ci saranno gli Sharks Hooligans polacchi (Wisla Cracovia), gli inglesi dell'Inter City Firm (West Ham) e i bulgari del West Sofia (Levski Sofia), nei Distinti Nord Ovest si troveranno, invece, i tedeschi dei Blue Side Lock e degli Ultras Locomotive (Lokomotive Lipsia).