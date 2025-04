Derby, Lazio in ritiro a Formello: Lotito carica la squadra. Baroni col dubbio difesa

Una vigilia completamente opposta quella che hanno vissuto Lazio e Roma verso il derby di questa sera. Se i giallorossi ci arrivano con 15 risultati utili consecutivi, i biancocelesti invece sono in un momento di flessione, reduci dalla batosta col Bodo nell'andata dei quarti di Europa League. Ieri la squadra di Baroni ha svolto l'ultimo allenamento prima della stracittadina, dopo la carica del presidente Lotito che era già arrivato a Formello. Poi è scattato il mini-ritiro per la Lazio, con i calciatori che nella notte sono rimasti all'interno del centro sportivo per concentrarsi ulteriormente. Nelle prove tattiche, Baroni ha mischiato le carte soprattutto in difesa dove ci sono i dubbi principali. Marusic e Luca Pellegrini, in ballottaggio con Hysaj, potrebbero giocare sulle fasce con Gila e Romagnoli al centro. Ma Gigot insidia uno dei due. A centrocampo torna Guendouzi dalla squalifica di Bergamo, farà coppia con Rovella che invece ha saltato il Bodo per lo stesso motivo. In attacco Zaccagni e Isaksen saranno i titolari sugli esterni con Castellanos già annunciato dal 1'. Dietro la punta al centro va verso la maglia Dele-Bashiru, che nella rifinitura si è mosso nei titolari al posto di Dia. In porta Mandas, non al top, comunque favorito su Provedel.