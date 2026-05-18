Un finale di gioia ed entusiasmo, ma solo da una parte. In un Olimpico interamente giallorosso, infatti, c'è anche chi ha sofferto il risultato del derby. All'uscita dal campo, come si vede chiaramente in un video che circola sul web, Cristiano Viotti (preparatore dei portieri della Lazio) è stato preso di mira dai tifosi dalla tribuna Monte Mario con sfottò e lancio di oggetti. A quel punto Viotti prima ha indicato un tifoso intimandolo di raggiungerlo, poi ha iniziato a correre verso la tribuna ed è stato fermato da altri tre componenti dello staff biancoceleste, uno di loro sarebbe spintonato poco prima da un tifoso. Da qui la furia placata solo quando è sceso negli spogliatoi.