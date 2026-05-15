Roma e Lazio si sfideranno nel derby della 37a giornata in programma all'Olimpico domenica 17 maggio con fischio d'inizio alle 12 ma, come noto da tempo, lo stadio sarà di fatto totalmente giallorosso. I tifosi biancocelesti, infatti, non entreranno allo stadio per protesta contro la gestione del presidente Lotito. I gruppi organizzati hanno ribadito il mancato ingresso della Curva Nord ai microfoni di Radio Laziale: "È come se fosse un derby normale ma vissuto a Ponte Milvio. Stessi orari, stessi tempi, stesse modalità, cateneremo e inciteremo la Lazio. Staremo tutti insieme, faremo un po' di goliardia come è nostra consuetudine. Sarà una giornata da laziali. Il derby è una partita a cui noi teniamo tanto e lo abbiamo detto anche ai ragazzi quando sono venuti sotto la curva dopo la finale di Coppa Italia: "Adesso avete l'ultima possibilità per riprendere in mano questa stagione. Vogliamo vedere gente con il veleno e che va via dal campo solo se zoppica o se non ce la fa più". Ci deve essere lazialità e chi non se la sente facesse un passo indietro. Noi non saremo lì ma guarderemo il comportamento di tutti i giocatori: chi non è degno di questa maglia deve assolutamente lasciare il posto a giugno a chi si sente ancora di combattere per la Lazio".