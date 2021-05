Derby, Graziani: “Partita della vita sempre. Immobile lo vorrei alla Roma”

L'ex giallorosso: "Fonseca non è più determinante in questa squadra ma i giocatori devono sapere che i tifosi si aspettano la prestazione, è l'ultima soddisfazione"

Ciccio Graziani non mette mai da parte il suo amore per la Roma. In vista del derby ha commentato raccontando le sue sensazioni: "Onore alla Lazio che in questo momento è davanti alla Roma. Derby? Fonseca non è più determinante in questa squadra ma i giocatori devono sapere che i tifosi si aspettano la prestazione, è l'ultima soddisfazione. Questa gara va preparata per entrambe come se fosse la partita della vita anche se di fatto non si giocano nulla. A volte mi arrabbio con chi critica Immobile, non gli si può chiedere di più, faccio il tifo affinché lui faccia bene all'Europeo perché ne abbiamo bisogno. Se poi lo date alla Roma noi lo prendiamo subito (ride, ndr)".