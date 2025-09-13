Derby, cresce l’attesa: già 57mila spettatori garantiti. Esaurito il settore Sud

Si gioca in casa biancoceleste (25mila abbonati) e sono già stati venduti 32mila biglietti: 17.500 sono relativi ai settori riservati ai tifosi giallorossi

Manca più di una settimana e domani all'Olimpico si disputerà Roma-Torino, ma cresce di ora in ora l'attesa per il derby in programma domenica 21. Sono già 57mila i tagliandi staccati per la stracittadina Lazio-Roma: si viaggia spediti verso il tutto esaurito. Si gioca in casa biancoceleste (25mila abbonati) e sono già stati venduti 32mila biglietti. Di questi, 17.500 sono relativi ai settori riservati ai tifosi giallorossi. Tutto il settore Sud, come riporta Il Corriere della Sera, è andato esaurito ieri, al primo giorno di vendita libera dopo i primi di prelazione per gli abbonati.