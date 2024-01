Derby, c’è il sold out romanista. Ma la Lazio non ha ancora riempito la Tevere

Ancora una volta i tifosi della Roma hanno dimostrato il loro affetto incondizionato nei confronti della loro squadra del cuore. I biglietti per il derby di coppa Italia sono andati esauriti e ormai non rimangono più posti per ulteriori fans nel settore dedicato ai romanisti. La partita giocata formalmente in trasferta per i giallorossi, ha avuto comunque una enorme risposta dei suoi sostenitori che hanno esaurito i biglietti ancor prima della Lazio padrona di casa. Infatti si trovano ancora dei biglietti dedicati ai laziali in Tribuna Tevere, la società biancoceleste oltretutto aveva dato il via alla vendita ancor prima di conoscere l’avversaria effettiva del quarto di finale.