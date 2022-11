Derby, 5mila euro di multa alla Roma per cori beceri. Stop di una giornata a Foti

La Lega di Serie A ha reso note le decisioni del giudicio sportivo a seguito del derby Roma-Lazio che si è giocato ieri allo stadio Olimpico. Ammenda di 5mila euro alla Roma per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore avversario; percepito dai collaboratori della Procura federale presenti nel recinto di giuoco e posizionati nelle varie parti dell'impianto. Squalifica di una giornata effettivadigara e ammenda di 5mila euro a Salvatore Foti per avere, al 23° del secondo tempo, contestato l'operato arbitrale imprecando in maniera ingiuriosa.