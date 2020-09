Depay rincuora Zaniolo: “Dio ha un piano per te, tornerai più forte” – FOTO

I grandi del calcio negli ultimi giorni si sono stretti intorno a Nicolò Zaniolo, dopo il suo grave infortunio al crociato del ginocchio sinistro rimediato in Nazionale. Tra gli ultimi ad aggiungersi, anche Menphis Depay, che su Instagram ha rincuorato il giovane talento del calcio internazionale: “Ti auguro di non perderti di morale e di non mollare mai! Dio ha un piano per te, tornerai più forte”. L’olandese, nonostante sia stato di recente accostato alla Roma, è molto vicino a proseguire la sua carriera con il Barcellona.