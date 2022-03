Demiral mostra la ferita per il fallo di Abraham e polemizza: “Cos’è questo?”

Il difensore turco polemizza sui social per la mancata espulsione dell'attaccante romanista

Subito dopo la fine di Roma-Atalanta è già tempo di contestazioni sulla gestione arbitrale. Demiral tramite il profilo Twitter mostra la foto della sua gamba con il segno degli scarpini di Tammy Abraham: "Che cos'è questo?", corredando il post con il video dell'intervento. Il difensore avrebbe voluto il cartellino rosso per l'attaccante, per il fallo che al 20' del primo tempo gli è costato il giallo (e l'infortunio alla caviglia destra). Come il turco ex Juventus, anche il compagno di squadra Pessina si è lamentato per l'espulsione mancata all'attaccante, che 10 minuti più tardi ha segnato il gol che è valso la vittoria alla Roma.