Delvecchio, show sotto la Sud e cori anti Lazio. Poi su Ranieri: “Lo terrei”

Le sue parole: "Dispiace che la Roma sia partita così male ma si è ripresa bene e abbiamo ancora possibilità di arrivare in Champions"

Marco Delvecchio - ospite per Roma-Verona - ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo aver prima salutato i tifosi sotto la Curva Sud. I romanisti hanno intonato dei cori anti Lazio per uno dei migliori marcatori nel derby della Capitale. Queste le parole dell'ex attaccante giallorosso:

La Roma attuale ti piace? "Sì, dispiace sia partita così male ma si è ripresa bene e abbiamo ancora possibilità di arrivare in Champions".

Chi vorresti come nuovo allenatore della Roma? "Io l'ho sempre detto, terrei Ranieri ma non si può visto che ha deciso di non continuare. Spero venga un allenatore che conosce già il campionato italiano. Uno bravo e che conosca il campionato".