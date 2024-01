Delusione Roma: sconfitta 1-0 con la Lazio e saluta la Coppa Italia. Ansia Dybala

Mourinho perde il suo quarto derby su sei. Domenica il big match di San Siro col Milan

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma saluta la Coppa Italia ai quarti di finale nel peggior modo possibile: sconfitta con la Lazio 1-0, decide un penalty di Zaccagni. È la quarta sconfitta su sei stracittadine per Mourinho. José sceglie la coppia Dybala-Lukaku e schiera Zalewski sulla sinistra. La prima frazione di gioco termina senza partiolari acuti con entrambe le squadre che non riescono mai a tirare in porta. Il secondo tempo inizia con un cambio: fuori la Joya per infortunio, al suo posto entra Pellegrini. Al 51' passano in vantaggio i biancocelesti con Zaccagni che batte Rui Patricio su rigore. La chance più ghiotta per i giallorossi capita a Belotti a 5 minuti dal termine, ma Mandas con una bella parata gli nega il gol. Nel finale ci prova anche Lukaku in rovesciata ma la sua conclusione finisce alta. Dopo 7' di recupero termina il derby: la Roma viene eliminata. Domenica la sfida col Milan.

Primo tempo a reti bianche: poche emozioni nel derby — Mourinho sceglie Huijsen dal 1', mentre Pellegrini alza bandiera bianca almeno all'inizio. Davanti la solita coppia Lukaku-Dybala. La Sud scalda l'ambiente con una coreografia bellissima: "La scelta di un popolo". Al 9' Kristensen sbaglia completamente un retropassaggio e Castellanos calcia dal limite: provvidenziale la deviazione di Mancini. Al 17' ci prova la Roma con la punizione di Dybala da buona posizione, ma si infrange sulla barriera. Dopo 2 minuti di recupero termina il primo tempo. Poche emozioni e zero tiri in porta per entrambe le squadre.

Zaccagni elimina la Roma: giallorossi fuori dalla Coppa Italia — La seconda frazione inizia con un cambio: fuori Dybala per infortunio ed entra Pellegrini. Subito una chance per la Lazio: cross di Felipe Anderson per Vecino che impatta bene ma Rui Patricio con una bella parata gli nega il gol. Al 49' rigore per i biancocelesti per un fallo di Huijsen su Castellanos. Dal dischetto va Zaccagni che non sbaglia. Al 56' la Lazio ha la palla del 2-0 con Vecino cha da ottima posizione spara a lato. Poco dopo Mou corre ai ripari e fa uscire Zalewski e Karsdorp: dentro Spinazzola e Azmoun. La Roma si sbilancia e rischia il colpo del ko: Pedro si trova in area di rigore ma la sua conclusione è centrale. Squillo di Belotti all'86': il Gallo calcia ma Mandas con un miracolo gli nega il gol. Nel finale si accende un rissa e Pedro viene espulso. Poco dopo il rosso arriva anche per Azmoun per una manata a Rovella e per Mancini. Dopo 7 minuti di recupero termina il derby: vince la Lazio e va in semifinale. Domenica la sfida contro il Milan.

Lazio-Roma 1-0, il tabellino — LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari (67' Pellegrini), Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi (67' Rovella), Vecino; Felipe Anderson, Castellanos (77' Isaksen), Zaccagni (67' Pedro). A disposizione: Sepe, Hysaj, Gila, Pellegrini, Casale, Lazzari, Kamada, Rovella, Luis Alberto, Basic, Isaksen, Pedro. Allenatore: Sarri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Huijsen (81' Belotti), Mancini, Kristensen; Karsdorp (57' Azmoun), Bove (76' El Shaarawy), Paredes, Cristante, Zalewski (57' Spinazzola); Dybala (46' Pellegrini), Lukaku. A disposizione: Svilar, Marin, Llorente, Celik, Kumbulla, Pellegrini,Spinazzola, Pellegrini, Pagano, Pisilli, Azmoun, El Shaarawy, Belotti. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Orsato (Schio) Assistenti: Imperiale e Rossi. IV uomo: Manganiello. Var: Irrati. Avar: Abbattista.

Marcatori: 51' Zaccagni rig. (L)

Ammoniti: Castellanos (L), Mancini (R), Guendozi (L), Pedro (L)

Espulsi: Pedro (L), Azmoun (R), Mancini (R)

