Deloitte Football Money 2020, Roma sedicesima in Europa: cala il fatturato

Scendono i ricavi della Roma nella stagione 2018/2019 rispetto a quella precedente, chiusa con la semifinale di Champions League contro il Liverpool. Si è passati infatti da 250 a 231 milioni di euro di fatturato, registrando un calo dell’8%. A renderlo noto è l’azienda statunitense Deloitte Touche Tohmatsu che ha stilato la Deloitte Football Money League: una classifica dei club calcistici ordinata in base al fatturato dell’ultima stagione. In vetta troviamo il Barcellona con un fatturato pari a 840,4 milioni di euro. La Roma ha perso una posizione in classifica (attualmente sedicesima), superata dai tedeschi dello Schalke 04. Nella top 20 anche altri tre club italiani: la Juventus (in decima posizione con 459,7), l’Inter targata Suning e il Napoli di Aurelio De Laurentiis.