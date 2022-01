Offerta dell’Everton per Mourinho: “no” del tecnico, vuole solo la Roma

Lo Special One non prenderà in considerazione nessuna offerta

Secondo Sky Sports UK Mourinho è la prima scelta per la panchina dei Toffees, dopo l’esonero di Rafa Benitez. Però lo Special One non prenderà in considerazione nessuna offerta dall’Everton per concentrarsi sul lavoro iniziato alla Roma. Le alternative per la panchina al momento sono Frank Lamapard e Wayne Rooney. L’allenatore portoghese resta però il preferito del presidente Bill Kenwright. Già in settimana la notizia aveva creato scalpore, nella serata è stata confermata dall’emittente televisiva britannica.