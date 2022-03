Del Piero: “Verstappen e Leclerc come me e Totti”

"Non è sbagliato come paragone. Magari è più facile vedere più ‘sportellate’ tra attaccanti e difensori", ha dichiarato l'ex bianconero

Francesco Totti e Alessandro Del Piero. Un tempo la Nazionale poteva permettersi di avere dubbi Mondiali. Ieri l'ex juventino ha vestito il ruolo di ‘inviato speciale’ per conto di Sky Sport a Jeddah per il Gran Premio dell’Arabia Saudita e si è lasciato andare ad un paragone calcistico per quanto riguarda la Ferrari che sta volando: “Vedo un team con la schiena più dritta. Le prime due gare della Rossa sono state davvero fantastiche. Leclerc e Verstappen come me e Totti? Sì, non è sbagliato come paragone. Magari è più facile vedere più ‘sportellate’ tra attaccanti e difensori. Ma è ovvio che all’interno di una gara, come di una partita, c’è tanto agonismo, foga, a volte ‘ferocia’, adrenalina… e capita di andare a ‘toccarsi’ con le macchine, ma per loro è un divertimento… Poi è ovvio che a ‘ruote ferme’ ci siano delle simpatie e antipatie, come in tutti i gruppi di lavoro”.