Del Piero: “Con Totti era complicità non rivalità. Ci siamo sempre rispettati”

Alessandro Del Piero , insieme a Francesco Totti , è tra gli ospiti speciali che stanno caratterizzando i festeggiamenti per i 20 anni di SkySport. Nell'intervista doppia, andata in onda proprio sul canale della nota emittente satellitare e che ha visto protagonisti i due storici capitani di Juventus e Roma , Alex ha voluto anche spiegare il rapporto che vi era tra i due quando, entrambi, si scontravano sul terreno di gioco: “La rivalità non la vivevo solo con Totti, la vivevi ogni partita perché nel nostro tempo c’erano tanti campioni. Più che rivalità, si è creata una complicità tra noi, sapevamo che avevamo responsabilità diverse essendo capitani. Ci siamo sempre trovati di fronte l’un l’altro ma sempre con rispetto. Tanti ci hanno messo nella posizione di scontrarci, ma in realtà ci siamo sempre fatti una risata”.

“Penso lo abbiano spinto un po’ tutti nel recupero. Se ti poni mentalmente in un certo mood, poi riesci nell’impresa. La scelta di Lippi di aspettarlo fino all’ultimo gli ha dato molta carica e in generale a tutto il gruppo perché era quello. C’erano pochi dubbi sulle convocazioni, sapevamo che saremmo stati noi a partire. Questo trasporto emotivo che abbiamo vissuto in quei momenti ci ha portati a essere perfetti, poi gli incidenti di percorso ci sono ma si superano insieme. Non potevamo andare al Mondiale senza Totti, non so come abbia fatto a recuperare”