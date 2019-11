Defrel svela: “Ho scelto il Sassuolo per il gioco di De Zerbi”

Quella legata a Gregoire Defrel è stata una delle grandi telenovele dell’ultimo mercato estivo. Cagliari, Bologna, Monaco, Watford e altre sono solo alcune delle squadre accostate al francese. Poi la corsa si è ridotta a Sampdoria e Sassuolo con continui sorpassi e controsorpassi, alla fine l’hanno spuntata i neroverdi. “In estate mi volevano due o tre squadre, ma il gioco del mister mi ha convinto a scegliere Sassuolo“, ha svelato l’attaccante classe ’91 a ‘Sportitalia’. Decisiva, dunque, la presenza di un allenatore come Roberto De Zerbi. Defrel continua: “Di Francesco è un tecnico a cui devo molto. Con lui sono diventato un vero attaccante, mi ha fatto giocare bene e mi ha fatto fare tanti gol. Anche con Giampaolo mi sono trovato benissimo, giocare con Quagliarella è stato fantastico”. Non è decollata, invece, l’avventura alla Roma, che dopo un anno deludente l’ha prima ceduto in prestito alla Samp e poi di nuovo in prestito, ma con obbligo di riscatto, proprio al Sassuolo.