Defrel: “Proveremo fino alla fine ad arrivare in Europa”

L'attaccante francese del Sassuolo ha parlato della lotta per entrare in Conference League

L'ex giallorosso Gregoire Defrel, ora al Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria sul Parma: “Europa? Vogliamo provare tutto fino alla fine perché non si sa mai. Il Parma ha giocato bene oggi (ieri, ndr) e secondo me già la vittoria è importante. Noi siamo contenti, sono due anni che proviamo questo gioco grazie al mister che ci ha preparati bene. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita". L'attaccante francese ha vestito la maglia della Roma nella stagione 2017-18, giocando 20 partite in tutte le competizioni e mettendo a segno una sola rete.