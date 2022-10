Dedica speciale di una tifosa per El Shaarawy: si tatua lui con la Conference

Il tempo passa ma le vittorie restano, soprattutto quella di Tirana che ha portato la Roma di Mourinho in vetta all'Europa quest'estate. Questa mattina El Shaarawy ha condiviso sul suo profilo Instagram il tatuaggio di una tifosa che lo ritrae con la medaglia al collo mentre bacia la Conference League. E sotto al disegno il classico coro della Curva Sud: "I brividi di mi vengono". Stephan è il terzo giocatore della squadra che al momento è stato scelto come protagonista per queste dediche. Il primo a dare inizio alla carrellata di tatuaggi è stato Pellegrini, seguito poi da Zaniolo. Immancabile Mourinho, scelto da tantissimi romanisti come disegno da sfoggiare sulla propria pelle. Ma lo Special One, come al solito ha superato tutti anche in quest'ambito, tatuandosi lui stesso le tre coppe che ha vinto nella sua carriera: tra queste, ovviamente, anche quella vinta con la Roma.