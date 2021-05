De Zerbi: “Fuori dalla Conference League per due gol, l’avremmo meritata”

Il tecnico del Sassuolo: "Non siamo delusi, ma c'è rammarico"

Record del Sassuolo di punti in Serie A, fuori dall’Europa per la differenza reti: siete delusi? No, delusione no. Credo che ce lo saremmo meritato, per il campionato che abbiamo fatto lo meritavamo davvero. Siamo fuori per due gol non fatti, questo è il rammarico più grande. Il dispiacere c’è per il mio ultimo giorno qui, siamo al massimo del dispiacere e dell’affetto che provo per questo ambiente e viceversa.