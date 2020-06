De Zerbi: “Boga è pronto per una grande squadra”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, interviene a TMW Radio e torna a parlare anche sull’accostamento alla Roma della passata stagione e del futuro di Boga, accostato ai giallorossi ma ora fuori dai radar di Petrachi. Queste le sue parole:

“Boga è pronto per una grande squadra. Alleno dei ragazzi con tanto talento, è un profilo importante e non ne vedo tanti come lui in Italia. Il mio futuro? Io credo non ci si possa mai definire pronti o no per una big. Alleno da 8 anni e finita questa stagione inizierò il quinto anno di Serie A, qualcosa ho fatto ma non mi sento ancora completo”.