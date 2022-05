De Zerbi: “Alla Roma darei un voto alto. Mourinho ha creato un ambiente pazzesco”

Le parole dell'ex tecnico del Sassuolo: "È l’unica squadra italiana arrivata in fondo a una competizione europea. Quando gli altri non riescono ad arrivare dicono che non conta niente"

“Alla Roma darei un voto alto. È l’unica squadra italiana arrivata in fondo a una competizione europea. Quando gli altri non riescono ad arrivare dicono che non conta niente. Ero allo stadio sabato, Mourinho ha creato un ambiente pazzesco, faccio un in bocca al lupo per la finale. Se ero candidato ad allenare la Roma? Non lo so, non mi ha chiamato nessuno. Mourinho è Mourinho”.