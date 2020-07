Skriniar: “Volevamo vincere, dobbiamo migliorare”

Al termine della sfida contro la Roma, ai microfoni di Inter Tv è intervenuto Milan Skriniar per analizzare il match con i giallorossi, finito 2-2. Queste le dichiarazioni del difensore slovacco:

Conte ha detto che è stata una partita molto equilibrata. Potevate fare qualcosa di più?

Volevamo i tre punti ma non siamo riusciti a ottenerli, potevamo far meglio e far correre di più i nostri avversari. Abbiamo guadagnato un punto comunque, ora dobbiamo recuperare per le prossime partite.

Noti una crescita rispetto agli anni scorsi?

Sì, questa squadra cresce. In ogni allenamento miglioriamo, siamo in Champions con quattro giornate d’anticipo. Bisogna sempre lavorare per vincere il più possibile.

Siete la miglior difesa del campionato e subite pochissimi tiri in porta. Dove potete migliorare ancora?

Subiamo pochi tiri in porta però ci fanno gol: a livello individuale bisogna migliorare. Dobbiamo lavorare sotto questo punto di vista.

Conte ha detto che state imparando a giocare con una pressione diversa rispetto al passato.

Il mister ci dice cosa fare, noi diamo il massimo e quello è l’importante.