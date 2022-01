De Sisti: “Pellegrini deve migliorare quando la partita gli sfugge di mano”

L’ex calciatore: “Totti e De Rossi dovrebbero far parte, con ruoli diversi, della società giallorossa”

“Sai non so dire, sono cambiate troppe cose nel calcio. Io credo che innanzitutto se potessi dargli un consiglio gli direi di arrabbiarsi di meno durante le partite e essere più sereno, senza arrabbiarsi per ogni palla. Io vedo giocatori in giro che al primo fallo si innervosiscono, ma se piangi ad ogni cosa che fai non vai da nessuna parte. Eppure i riconoscimenti li sta ricevendo, la società gli dà fiducia ed è sicuramente un giocatore che fa emozionare, come per il gol alla Juve. Secondo me però è troppo nervoso, deve migliorare quando la partita gli sfugge di mano”.