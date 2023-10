De Siervo risponde a Mourinho: “Le sue parole suonano come un alibi”

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "La politica nel pallone" su Gr Parlamento in merito alla polemica innescata da Mourinho sulla data e l'orario scelto per la sfida di ieri contro l'Inter: "Lo stimo per quello che fa per la Roma e per il calcio, ma le sue dichiarazioni sono suonate come un alibi". Queste le prime dichiarazioni di De Siervo che ha poi concluso: "Basta pensare al Barcellona che ha giocato in Champions e poi il Clasico alle 16. Il tema del recupero non poteva essere gestito meglio, una partita importante deve giocarsi nel momento di maggior picco”.