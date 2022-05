De Siervo (ad Lega Calcio): “Analizziamo la possibilità di anticipare Torino-Roma”

Le sue parole: "La regola della Serie A è che le gare con lo stesso obiettivo si giochino in contemporanea"

La Roma ha chiesto di anticipare la gara col Torino al venerdì in vista della finale di Conference "Sono in atto delle verifiche: la notizia è che l'anticipo non può esser concesso seduta stante, la regola della Serie A è che le gare con lo stesso obiettivo si giochino in contemporanea. Al netto di un principio generale, analizziamo ogni possibilità".