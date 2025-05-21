Daniele De Rossi tornerà ad allenare, a meno di sorprese. Il tecnico, ancora sotto contratto con la Roma, infatti inizia a ricevere i primi sondaggi per la prossima stagione. Le piste calde sono almeno tre e portano in Italia e all'estero. In Serie A occhio alla situazione della Fiorentina che dovrebbe esonerare Palladino e vorrebbe puntare proprio su De Rossi su volere del ds Pradè. I viola, in realtà, già si erano interessati a Daniele lo scorso anno. In seconda fila, in caso di permanenza in serie A, c'è il Lecce mentre all'estero si era parlato dell'interesse del Wolverhampton. Suggestiva, infine, l'ipotesi di un ritorno al Boca Juniors che ha esonerato Fernando Gago. Di fatto, in caso di approdo in panchina, la Roma risparmierebbe oltre 7 milioni netti di ingaggio visto che il contratto di De Rossi con i giallorossi è valido fino al 2027 e parla di uno stipendio da oltre 3 milioni a stagione.