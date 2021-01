De Rossi studia da De Zerbi: il tecnico del Sassuolo istruisce gli allievi della Scuola Allenatori

Daniele De Rossi continua a studiare per coronare il sogno di diventare allenatore. L’ex centrocampista della Roma, assieme ai suoi colleghi iscritti al Master UEFA Pro e al corso combinato UEFA B – UEFA A, ha infatti seguito la serie di lezioni online dirette dal tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi e dal suo staff. Una platea importante per il mister neroverde: oltre a De Rossi c’erano, tra gli altri, Del Piero, Gilardino, Montolivo e gli ex romanisti Balzaretti, Curci e Galloppa. “È un grande piacere per me poter parlare davanti a tanti amici e agli allievi di due corsi così importanti”: le prime parole di De Zerbi, riportate dal sito ufficiale della FIGC.