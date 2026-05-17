Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match perso contro il Milan. Queste le sue parole:

La Roma ha vinto il derby grazie alla doppietta di Mancini: vuole mandarle un messaggio? "Sono contento per loro, il derby è sempre una partita difficile. Non era l'ultimo ostacolo ma di certo quello più difficile per la loro corsa alla Champions. Credo che abbiano fatto una grande stagione, sono contento che si siano messi con la testa davanti per questo rush appassionantissimo. La doppietta di Mancini uno non se la aspetta ma lui, Cristante, Pellegrini e Dybala solo quei giocatori che alla fine tengono unito quello spogliatoio. Al di là delle prestazioni più o meno buone che si fanno, sono quelli che tengono unita e portano avanti la barca da sempre. Sono positivi, puliti. Nei momenti difficili, nei derby e nei finali di campionato escono fuori gli uomini prima ancora dei calciatori. Se Mancini aveva segnato in un derby con me? Sì, ma un solo gol (ride, ndr)... Io sono un po' più scarso, con me ne fa uno e con gli altri due".