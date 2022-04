De Rossi: “Siamo in un momento no. Manca brillantezza, i ragazzi sono delusi”

Le parole dell'allenatore della Primavera

Alberto De Rossi ha commentato ai media della club la pesante sconfitta subita contro la Fiorentina di Aquilani in Coppa Italia. Queste le sue parole:

Grande approccio, poi cosa succede? "Succede che vengono fuori gli avversari e il momento negativo di tutta squadra. È un periodo particolare. Abbiamo fatto la stessa gara di Bologna. Non abbiamo una grande condizione, arriviamo sempre secondi sulla palla. Si tratta di un momento no. I ragazzi sanno di attraversarlo, però sono stati bravi, l'avevano preparata bene. Abbiamo avuto anche la possibilità di fare il 2-0. Poi però, onestamente, è abbastanza difficile comprendere i gol presi, che si sommano al cattivo momento e, moralmente, non ti danno una mano".