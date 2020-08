De Rossi sì o no? Oggi l’incontro con Sabatini

Walter Sabatini passa ai fatti: il coordinatore dell’area tecnica di Impact e Bologna ieri è partito per Roma nel primissimo pomeriggio e oggi avrà un incontro definitivo o quasi con Daniele De Rossi, scelto per raccogliere l’eredità di Troise, partito verso Mantova. Fra Sabatini e De Rossi – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – l’amicizia è tosta dai tempi della Roma: i due si sentono sempre e oggi potrebbe arrivare un sì o un no definitivo, quando i due si prenderanno un caffé nella capitale. Sull’ex capitano della Roma c’è anche la Fiorentina, oltre a Palermo e Ascoli. Il consiglio di Sabatini, però, è quello di partire per gradi con le giovanili del Bologna. E non è questione di deroga (che arriverà) ma di schiarirsi le idee sulla piattaforma di lancio.