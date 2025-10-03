Daniele De Rossi è più di una suggestione per la panchina del Torino. L'ex allenatore della Roma, dopo la risoluzione del contratto con il club giallorosso, ha superato la concorrenza di Palladino, Dionisi e Vanoli in caso di esonero di Marco Baroni dalla panchina granata. Come racconta l'edizione odierna de Il Messaggero ci sarebbe già un accordo di massima tra l'ex capitano e bandiera della Roma e Urbano Cairo. Facile pensare che, per Baroni, sarà decisiva la partita contro il suo recente passato, la Lazio, nel prossimo turno di campionato.
De Rossi sempre più vicino al Torino: c’è l’accordo di massima con Cairo
