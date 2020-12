De Rossi sbarca su Instagram: ecco il suo profilo ufficiale

A ottobre, durante l’intervista a “Propaganda Live”, aveva ammesso di non essere un tipo social. Daniele De Rossi ha sempre preferito parlare davanti a una telecamera, piuttosto che attraverso il cellulare, anche se il profilo Twitter creato apposta per lui dalla redazione del programma in onda su “La 7” aveva fatto registrare fin da subito un boom di followers. Da qualche giorno è invece attivo il profilo Instagram dell’ex capitano giallorosso, contrassegnato con la spunta blu che ne indica l’autenticità. Soltanto uno il post pubblicato finora: una foto di Daniele accanto alla Coppa del Mondo in occasione del sorteggio per le qualificazioni Uefa al Mondiale 2022.

Il profilo è gestito da SoBe Sport, società di comunicazione e marketing sportivo per atleti e allenatori professionisti. Tra i clienti dell’azienda, figurano El Shaarawy, Romagnoli, Candreva, Sanchez, Kessié, Bobo Vieri, Filippo Inzaghi e Paolo Maldini. Oltre a questo account, De Rossi ne ha pure uno personale, ma solo i suoi follower approvati possono vedere i suoi contenuti.