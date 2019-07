De Rossi saluta El Shaarawy: “Una delle persone più educate e buone che abbia mai incontrato” – FOTO

Stephan El Shaarawy ha detto ciao alla Roma. Non addio, come sottolineato dallo stesso giocatore nella lettera pubblicata su Instagram. Il Faraone lascia grandi ricordi ed emozioni vissute in tre anni e mezzo giallorossi, che però non saranno dimenticati anche dai suoi ex compagni. Come Daniele De Rossi, che ha salutato El Shaarawy con un commento al suo post: “Una delle persone più buone ed educate mai incontrate nella mia carriera merita tutte le soddisfazioni del mondo, economiche e non solo. Daje FaLaone”. L’ex capitano scherza con le consonanti ma non solo. “Arriva un momento in cui vanno fatte delle scelte, quando metti tutto sul piatto della bilancia, carriera ma soprattutto vita futura”, ha scritto l’esterno classe ’92 nella sua lettera. “A Ste occhio che se li metti tutti sul piatto della bilancia la sfonni!!!”, la simpatica replica di De Rossi.