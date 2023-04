De Rossi: “Sabatini insegnava sempre qualcosa. Potevo scrivere io un libro su di lui”

Daniele De Rossi, a margine della presentazione del nuovo libro di Walter Sabatini "Il mio calcio furioso e solitario", ha preso la parola raccontando alcuni aneddoti vissuti insieme all'interno di Trigoria: "Avrei potuto scrivere un libro più lungo del suo di lui. L'unica cosa che non ho mai fatto con lui, al contrario di altri, è stato entrare nel suo studio che era come l'area fumatori dell'aeroporto. Ci facevamo passeggiate all'aperto e parlavamo". Queste le prime parole dell'ex numero 16 e capitano giallorosso che poi prosegue: "La fiducia è nata man mano che passavano i giorni, le sconfitte. Era uno scoglio al quale aggrapparsi quando le cose non andavano bene. Le persone di valore le devi cercare quando le cose non vanno bene. Era un piacere parlare di calcio con lui, ogni volta mi insegnava qualcosa. Anche se è durata poco e finita male l'esperienza a Ferrara mi è piaciuta tantissimo. Sabatini parla di calcio come me e abbiamo valori simili". Sabatini ha invece commentato: "Daniele è un mio figlio più grande. Sarà il mio prossimo allenatore, purtroppo mi coglie in un momento nefasto della mia carriera. Lui è un allenatore". Poi sull'esperienza di De Rossi alla Spal ha concluso: "Solo io ho colto il lavoro che ha fatto a Ferrara, la sua squadra era riconoscibile. Non può non fare l'allenatore, auspicabilmente con me. Non poteva non cimentarsi in questa esperienza".