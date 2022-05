De Rossi: “Resterò nella Roma ma non alla Primavera. Oggi mancato il guizzo giusto”

Le parole dell'allenatore: "Staremo ancora insieme. Mi metterò a disposizione per quello che mi proporrà la società al di là della Primavera".

Sul futuro "La Roma Primavera ha un altro progetto e per quanto riguarda me non ci sono problemi con la Roma. Staremo ancora insieme. Mi metterò a disposizione per quello che mi proporrà la società al di là della Primavera".