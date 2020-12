De Rossi racconta l’emozione della finale Mondiale: “E’ l’occasione della vita” – VIDEO

In uno stralcio della sua intervista per la Fifa, Daniele De Rossi ha raccontato l’emozione di giocare la finale di Coppa del Mondo. L’ex capitano della Roma, è riuscito a provare questa emozione nel 2006. Ecco il suo ricordo: “Penso che per qualsiasi giocatore sia la partita più emozionante da giocare. Accade una volta nella vita, è l’occasione della vita per vincere e devi provare a farlo per forza. Ho toccato la coppa per la seconda volta nella mia vita e ho scoperto che solo i vincitori possono toccare la coppa, non lo sapevo, ed è stata una bellissima sensazione che terrò nel mio cuore”.