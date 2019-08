De Rossi posa per un selfie con un tifoso….Ma gli copre lo stemma della Juventus -FOTO

Daniele De Rossi ha appena iniziato la sua avventura al Boca Junior, ma non dimenticherà mai la sua fede romanista. L’ex capitano della Roma infatti, al centro di selfie e autografi richiesti dai tifosi degli xeneizes, è stato intercettato per una foto da Patita Lescano, influencer molto noto in Argentina per i suoi scatti con i calciatori più famosi. De Rossi ha accettato di posare per lo scatto, ma ha coperto il logo della Juventus presente sulla felpa del tifoso. Un gesto goliardico da parte del Campione del mondo 2006, che oltre all’umorismo, non perde l’anima da tifoso giallorosso.