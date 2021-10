De Rossi nuovo allenatore UEFA A: tra i migliori del corso

Con l'abilitazione appena ottenuta, l'ex capitano giallorosso potrà allenare squadre giovanili (anche la primavera), femminili (anche serie A) e maschili (fino alla serie C)

Daniele De Rossi è stato ufficializzato come nuovo allenatore UEFA A. La qualifica ottenuta dall'ex capitano della Roma, come si evince dal comunicato della FIGC, "rappresentail secondo massimo livello per un tecnico a livello europeo. Con questa abilitazione ottenuta adesso i neoallenatori potranno guidare tutte le formazioni giovanili (comprese le Primavera), tutte le squadre femminili (incluse quelle partecipanti alla Serie A TIMVISION) e le prime squadre maschili fino alla Serie C; potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda sia in Serie B che in Serie A maschile."