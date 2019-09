De Rossi, nuova chiamata a Bouah dopo l’intervento al ginocchio: “Sei unico” – FOTO

Daniele De Rossi non lascia sola la sua Roma, anche a più di 11mila chilometri di distanza. Buenos Aires è lontana, eppure lui continua a far sentire la sua presenza nello spogliatoio giallorosso. Ecco perché oggi, dopo l’intervento di ricostruzione del del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, l’ex capitano romanista ha fatto una videochiamata a Devid Bouah. È la seconda in pochi giorni: De Rossi aveva già chiamato il giovane terzino della Primavera poche ore dopo il nuovo infortunio. “Unico! Ti voglio bene“: queste le parole di Bouah via Instagram, dove ha pubblicato uno screenshot della videochiamata con De Rossi. Buenos Aires, alla fine, non è poi così lontana.