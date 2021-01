De Rossi, nostalgia derby: “Vorrei combattere ancora, non sarà mai una partita come le altre”

L’anno scorso l’ultimo derby con i tifosi sugli spalti l’ha visto di nascosto, mascherato e in incognito in Curva Sud. Non serviva quella serata per ricordare a Daniele De Rossi quanto sia importante per lui e per la Roma il derby. Anche quello di stasera, nonostante la spinta dei tifosi in Curva e nonostante sia costretto a vederlo da casa. E l’ex capitano ha mandato un messaggio sul suo nuovo (e attivo) account Instagram: “Mi mancano serate come questa. Se avessi la possibilità di esprimere un solo desiderio oggi sarei davvero combattuto tra altri 90 minuti di fuoco da giocare in una partita come questa o vederla da fuori ma con lo stadio pieno e la cornice che merita. Non sarà mai una partita come le altre, non sarà mai una notte come le altre. Speriamo di poter tornare presto a godere di questo spettacolo dagli spalti, come l’anno scorso. Forza Roma mia”.